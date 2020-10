Handball-Bundesliga : Löwen neuer Spitzenreiter - Flensburg stellt Clubrekord ein

Hamburg „So dürfen wir uns nicht präsentieren“, zürnte „Zebra“-Coach Filip Jicha nach dem Debakel in Wetzlar. Seine Spieler haben jetzt eine Woche Zeit, um sich auf das 103. Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt vorzubereiten.

Die Rhein-Neckar Löwen sind neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Dank eines 33:27 (16:15) über Aufsteiger TuSEM Essen warf sich die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb am Sonntag mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel an die Spitze.

Auffälligster Spieler der Partie war aber der Essener Lucas Firnhaber, der elf Treffer erzielte. „Wir haben am Anfang nicht gut in der Abwehr gestanden“, sagte Löwen-Spieler Lukas Nilsson nach dem Abpfiff bei Sky.

Ebenfalls 6:0 Punkte hat die SG Flensburg-Handewitt auf dem Konto, die beim 29:24 (15:12) gegen GWD Minden den 39. Liga-Heimsieg in Serie feierte und so den Clubrekord einstellte. Allerdings ist die Tordifferenz der Flensburger um vier Treffer schlechter als die der Löwen. Dennoch geht die SG jetzt mit viel Rückenwind in das 103. Schleswig-Holstein-Derby am kommenden Sonntag bei Rekordmeister THW Kiel. Das Trio der ungeschlagenen Teams komplettiert der Bergische HC, der sich 31:26 (15:14) bei der HSG Nordhorn-Lingen durchsetzte.