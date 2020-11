Corona-Krise im Handball : Kretzschmar-Appell: Müssen alle an einem Strang ziehen

Berlin Stefan Kretzschmar hat in der aktuellen Situation im deutschen Handball durch die Coronavirus-Pandemie zum Zusammenhalt aufgerufen.

Nachdem es jüngst zu vier positiven Tests in der Nationalmannschaft gekommen war und erste Partien in der Bundesliga abgesagt wurden, schrieb der ehemalige Profi und jetzige Vorstand der Füchse Berlin bei Instagram: „Es sind schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden&die wir verantwortungsbewusst zu bewältigen haben. Aber wie ist die Lösung? Wie macht man es richtig? Es gibt so viele Fragezeichen, so viele Interessen. Es geht um das Überleben unserer Sportart, des Sportes allgemein, ganzer Wirtschaftszweige.“ Allen voran gehe es aber um die Gesundheit.