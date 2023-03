Länderspiele Köster fehlt Handballern im ersten Duell mit Dänemark

Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom Bundesliga-Aufsteiger VfL Gummersbach fällt wegen einer starken Erkältung für die Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/Livestream zdf.de) in Aalborg aus. „Er hat aber kein Fieber. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass er beim zweiten Spiel dabei ist“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Am kommenden Sonntag (14.15 Uhr) treffen beide Teams in Hamburg erneut aufeinander.