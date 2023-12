Handball-Nationalmannschaft Knorr vor EM: Über Siegermentalität zum Erfolg

„Dass wir wissen, okay, wir sind Deutschland, und man muss uns auch erst mal schlagen“, sagte Knorr in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und ergänzte: „Und dass wir nicht in ein Spiel gegen die Spanier gehen, bei dem sie die ganze Zeit ausstrahlen, dass sie die letzten Jahre alle Medaillen gewonnen haben.“