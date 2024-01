Handball-EM Knorr über Zimmerkumpel Späth: „Mache mir manchmal Sorgen“

Späth hatte beim 34:25-Sieg der DHB-Auswahl gegen Nordmazedonien am Sonntagabend in Berlin jede seiner zahlreichen Paraden mit lauten Schreien und geballten Fäusten gefeiert. „Ich freue mich natürlich, wenn David einfach David ist und das ausstrahlt, was er ist: ein gigantischer Handball-Torwart“, lobte Knorr die starke Leistung des U21-Weltmeisters.