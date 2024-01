Handball-EM Knorr über Kritik an seiner Leistung: „Trifft mich“

Die Kritik an seiner Leistung im EM-Spiel gegen Island hat Juri Knorr nicht kaltgelassen. „Das ist persönlich nicht meine Berufung, so viel über andere Menschen, über Spieler zu reden. Sie wissen, dass mich das trifft, weil ich die Jungs auch kenne und schätze“, sagte der Handballer nach dem 22:22 gegen Österreich am Samstagabend.