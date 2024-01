Heim-EM Knorr mit harter Selbstkritik: Habe nicht alles gegeben

Dass die DHB-Auswahl mit dem Einzug ins Halbfinale bei der Heim-EM Großes erreicht hat, war für Knorr am Freitagabend nur ein kleiner Trost. „Ich will nicht so ein Sportler sein, der zufrieden ist, wenn er das Halbfinale erreicht. Ich will, dass das Größte herauskommt. Ich war hier, um zu gewinnen und hätte gern mehr gehabt“, sagte der Bundesliga-Profi von den Rhein-Neckar Löwen. Stolz verspürte er am Freitag nicht. „Aber bestimmt bin ich am Sonntag wieder motiviert“, kündigte Knorr vor dem Spiel um Bronze an.