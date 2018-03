später lesen Ehemaliger Handball-Nationalspieler Klein beendet seine Karriere im Sommer Teilen

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Dominik Klein wird im Sommer seine Karriere beenden. "Nach zwei Jahren in Frankreich ist am Ende dieser Saison für mich Schluss", schrieb der 34 Jahre alte Linksaußen des französischen Topklubs HBC Nantes am Donnerstag auf Facebook.