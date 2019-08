Club-WM : Kiels Handballer unterliegen im Endspiel

Dammam Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Titel bei der Club-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien verpasst. Der deutsche Rekordmeister unterlag im Endspiel in der saudischen Hafenstadt Dammam dem spanischen Spitzenclub FC Barcelona mit 32:34 (17:15).

Der 20-fache deutsche Titelträger und der neunfache Champions-League-Sieger aus Spanien lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich zunächst kein Team absetzen konnte. In der 54. Minute aber erzielte der Ex-Kieler Aron Palmarsson das 31:28 für Barca und erhöhte wenig später vorentscheidend auf 33:29 (58). Bereits am Dienstag müssen die „Zebras“ vor heimischem Publikum in der Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen antreten.