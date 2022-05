Champions League : Kiels Handballer holen Remis bei Paris Saint-Germain

Kiels Harald Reinkind (M/6) holt am Wurfkreis zu einem Torwurf aus. Foto: Frank Molter/dpa

Paris Der THW Kiel ist mit einem 30:30 (16:14) beim französischen Meister Paris Saint-Germain in das Viertelfinale der Handball-Champions-League gestartet.

Bester Kieler Werfer im Hinspiel am Mittwoch war der sechsfache Torschütze Sander Sagosen. Für PSG war Nedim Remili acht Mal erfolgreich. Das Rückspiel findet am 19. Mai in der Kieler Arena statt.