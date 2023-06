Handball-Bundesliga Kiels Handballer: Großen Schritt in Richtung Titel machen

Sollte der Titelverteidiger und Verfolger SC Magdeburg einen Tag später patzen und sein Heimspiel am Donnerstag gegen den Tabellen-15. TVB Stuttgart verlieren, könnten die Norddeutschen bereits vorzeitig die Meisterschaft feiern. Ansonsten fällt die Entscheidung am Sonntag. Dann spielen die Kieler bei Frisch Auf Göppingen und die Magdeburger in Wetzlar. Aktuell spricht auch die um 26 Treffer bessere Tordifferenz für die Kieler.