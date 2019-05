Handball-Bundesliga : Kiel macht Druck auf Flensburg - Aufsteiger stehen fest

Kiel Mit einem Kantersieg hat Rekord-Champion THW Kiel den Druck auf den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt im Fernduell um den Titel erhöht.

Der Tabellenzweite kam vor heimischer Kulisse zu einem 39:19 (19:9) gegen GWD Minden und rückte damit wieder auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran.

Am Tabellenende vertagten die Eulen Ludwigshafen den drohenden Abstieg. Trotz des 23:22 (9:14)-Sieges gegen den Bergischen HC sind die Chancen des Tabellenletzten auf die Rettung bei drei Zählern Rückstand auf die punktgleichen Rivalen SG BBM Bietigheim und VfL Gummersbach jedoch weiter gering.

Der Tabellenvorletzte aus Bietigheim feierte am Vortag mit dem 25:23 (13:10) gegen den TBV Lemgo Lippe einen eminent wichtigen Erfolg und schloss mit 13:51 Punkten zum Bundesliga-Dino aus Gummersbach auf, der am letzten Spieltag noch in Bietigheim antreten muss.