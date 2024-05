Handball Keine EM-Revanche: DHB-Auswahl gegen Schweden chancenlos

Wie schon im kleinen Finale der zurückliegenden Heim-Europameisterschaft bot das DHB-Team vor 5014 Zuschauern in Växjö in der ersten Halbzeit eine enttäuschende Vorstellung und wurde phasenweise vorgeführt. „Es ist unglaublich ärgerlich, dass wir nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen“, schimpfte Kapitän Johannes Golla. „Es ist extrem bitter, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Das bereitet etwas Kopfzerbrechen.“