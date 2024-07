Fokus auf den Sport „Kein Olympia-Tourismus“: DHB-Team verpasst Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier auf der Seine soll am Freitag um 19.30 beginnen. „Selbst, wenn wir die kurze Tour machen und nach der Parade gehen, dauert es mehrere Stunden. Das macht keinen Sinn, weil dann bist du nicht gut vorbereitet“, sagte Rückraumspieler Renars Uscins. Das DHB-Team startet am Samstag um 19.00 Uhr in das Turnier in Frankreich.