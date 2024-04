Handball Kastening über Fall Portner: Schweißt Magdeburg zusammen

Das Selbstvertrauen nach dem Halbfinalerfolg über die SG Flensburg-Handewitt ist groß bei der MT, die an den ersten Pokaltitel ihrer Vereinshistorie glaubt. „Weil wir jetzt im Spielfluss sind. Und wenn du da einmal drin bist, hat jeder Bock. Das, was heute durch die Mannschaft ging, sollte uns positiv stimmen. Wir brauchen keine Angst haben“, appellierte Kastening an seine Mitspieler.