Französischer Handball-Star Karabatic verrät Zukunftspläne: Bayern, BVB und Super Bowl

Bei den Olympischen Spielen in Frankreich endet nach über zwei Jahrzehnten die mit unzähligen Titeln dekorierte Karriere des 40-Jährigen, der beim THW Kiel zum Weltstar reifte. „Ich will einfach ein bisschen Freizeit haben und meine Freunde in ganz Europa besuchen“, kündigte Karabatic an und stellte klar: „Ich will nicht sofort Trainer, Manager oder Präsident werden.“