Handball : Naidzinavicius will ihr Team zur WM führen

Hamm Kapitänin Kim Naidzinavicius will die deutschen Handball-Frauen im Playoff-Rückspiel gegen Kroatien an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/Sport1) in Hamm unbedingt zum WM-Ticket führen. Nach dem 24:24 im Hinspiel droht ein Nervenduell.

