Quali-Turnier in Berlin : Kampf um Olympia: Handballer vor nächstem Hammerspiel

Berlin Für Deutschlands Handballer geht es bei der Olympia-Qualifikation Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt gegen den WM-Zweiten Schweden wartet nun der EM-Vierte Slowenien.

Im Duell gegen Slowenien kann die DHB-Auswahl am Samstag (15.35 Uhr/ZDF) in Berlin einen großen Schritt in Richtung Tokio machen, aber auch fast alle Chancen auf eine Teilnahme an den Spielen verspielen. „Das wird ein Hammerspiel“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.