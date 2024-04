Handball In Gedanken bei Portner: SCM im Pokalfinale gegen Melsungen

Blitzschnell lag der SCM gegen nervöse Füchse mit 6:0 in Führung. Erst nach knapp elf Minuten erlöste Welthandballer Gidsel den Hauptstadt-Club, der sich nun in die Partie kämpfte und erst auf 4:7 und später auf 19:20 verkürzte. Dass die Begegnung nicht komplett kippte, lag am weiter auftrumpfenden Hernandez. Berlin hingegen agierte in vielen Phasen zu schläfrig. „Der Start war verheerend. Wir haben viele Chancen liegen lassen“, befand Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar.