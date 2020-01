Ex-Handball-Weltmeister : „Immer aus der Rolle“: Schwarzer greift DHB-Vize Hanning an

„Immer aus der Rolle“: Schwarzer greift DHB-Vize Hanning an

Mag es in Sachen Kleidung gerne bunt: DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Foto: Robert Michael/dpa.

Wien Der ehemalige Handball-Nationalspieler Christian Schwarzer hat das extravagante Auftreten von DHB-Vizepräsident Bob Hanning bei der Europameisterschaft kritisiert.

Dem Weltmeister von 2007 missfiel auch Hannings Verhalten im Zuge der zuletzt aufgekommenen Diskussionen um Bundestrainer Christian Prokop. „Zuerst macht er eine Trainerdiskussion auf, am nächsten Tag will er davon nichts mehr wissen und fühlt sich angeblich falsch verstanden“, sagte Schwarzer. „Bob legt es immer so aus, wie er es gerade braucht, das ist seine große Stärke, und damit stellt er die ganze Handball-Welt auf den Kopf. Damit habe ich ein Riesenproblem.“