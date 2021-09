Handball-Bundesliga : HBL-Geschäftsführer erwartet sehr komplizierte Saison

Berlin Geschäftsführer Frank Bohmann von der Handball-Bundesliga GmbH rechnet mit Blick auf die Corona-Pandemie noch mit einem „sehr komplizierten“ Jahr.

„Wir haben immer noch mit sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen. Melsungen darf zu 100 Prozent auslasten, andere Vereine dürfen nur 500 Zuschauer in die Halle lassen. Da haben wir noch eine große Diskrepanz“, sagte Bohmann im „Morgenmagazin“ des ZDF.

Es werde darauf ankommen, in den Modellprojekten zu zeigen, dass es sicher sei, in die Hallen zu kommen. Zuletzt waren beim Supercup in Düsseldorf nur gut 3000 Zuschauer gekommen, obwohl 8000 Fans erlaubt gewesen waren.