Handball-WM Harte Bässe: Handballerinnen spielen um Gruppensieg

Viel Zeit, um an der Schwachstelle zu arbeiten, bleibt nicht. Im Zwei-Tages-Rhythmus ist der Kader des Deutschen Handballbundes bei der WM in Schweden, Dänemark und Norwegen gefordert. „Wir haben die Reboothosen (Massagehosen) mit im Bus. Wir haben eine Eistonne in der Kabine. Die Physios sind manchmal bis 1.00 Uhr nachts am Werk“, berichtete Berger.