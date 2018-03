später lesen Handball Hannover-Burgdorf verlängert mit Johannsen bis 2019 Teilen

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit seinem Rechtsaußen Torge Johannsen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Das gab der Tabellenvierte am Dienstag bekannt. Der 34-Jährige wird somit in der kommenden Spielzeit in seine zehnte Saison bei Hannover starten und gemeinsam mit den Niedersachsen das zehnjährige Jubiläum in der Handball-Bundesliga feiern. "Die Recken sind ein elementarer Bestandteil meiner Karriere, denn ich habe hier zwei Drittel meiner Laufbahn verbracht. Darauf können beide Seiten mit einer gewissen Portion Stolz und Freude blicken", sagte der gebürtige Husumer zu seiner Vertragsverlängerung. Sein Trainer Carlos Ortega fügte hinzu: "Torge ist nicht nur ein sehr guter Außenspieler, sondern auch ein wichtiges Aushängeschild, da er den Verein in- und auswendig kennt."