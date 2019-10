Handball-Bundesliga : Hannover besiegt SC Magdeburg - Dämpfer für Löwen

Hannover Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben den nächsten Coup gelandet. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag auch ihr Heimspiel gegen den SC Magdeburg 31:28 (15:14) und verteidigten die Tabellenführung in der Bundesliga.

Im Angriff prägten viele Ballverluste und vergebene Gelegenheiten das Spiel der Mannheimer. So scheiterte Gensheimer mit zwei Siebenmetern am starken Erlanger Keeper Carsten Lichtlein. Die Franken belohnten sich für eine couragierte Leistung mit dem Remis, das Rechtsaußen Johannes Sellin kurz vor Schluss per Tempogegenstoß sicherte. „Wir haben an uns geglaubt“, sagte Lichtlein nach dem Spiel: „Es war ein toller Kampf, und die Mannschaft hat sich den Punkt verdient.“ Gensheimer dagegen war unzufrieden und selbstkritisch: „Wir haben es uns selbst zuzuschreiben“, sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.