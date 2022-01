Handball-Europameisterschaft : Hanning zu Corona-Ausbruch: Risiko „gibt es überall“

Bratislava Der ehemalige DHB-Vizepräsident Bob Hanning sieht die deutschen Handballer bei der EM trotz zahlreicher Corona-Fälle keinem außergewöhnlichen Ansteckungsrisiko ausgesetzt.

Der 53-Jährige sieht in den sich häufenden Corona-Fällen bei der Europameisterschaft derzeit auch keine Gefahr für die Füchse, für die es im Februar in der Bundesliga weitergeht und die derzeit zahlreiche Spieler für das Turnier in der Slowakei und Ungarn abgestellt haben. „Ich formuliere es mal etwas sarkastisch: Je mehr es bei der Nationalmannschaft kriegen, desto sicherer ist der Spielbetrieb bei uns. Alle, die es jetzt haben, werden es danach erst mal nicht mehr haben.“ Er habe zudem bereits mit einigen infizierten Nationalspielern telefoniert: „Die Verläufe sind alle mild.“