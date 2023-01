Handball-WM : Hanning zu Absage von Wiede: Hätte ihn gerne spielen sehen

Kattowitz Der frühere DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat die Absage von Fabian Wiede für die Handball-Weltmeisterschaft bedauert.

„Ich hätte Fabian Wiede auch gerne bei der WM spielen gesehen. Es ist leider nicht die erste WM oder EM, die er verpasst“, sagte der Geschäftsführer des Bundesliga-Spitzenreiters Füchse Berlin in einem Interview der Onlineplattform „ran.de“.

Die DHB-Auswahl bestreitet ihr Auftaktspiel bei der Endrunde in Polen und Schweden an diesem Freitag (18.00 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.tv) gegen Asienmeister Katar. Bundestrainer Alfred Gislason hatte sich im Vorfeld der WM enttäuscht darüber geäußert, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Absagen von Nationalspielern für große Turniere gegeben habe.