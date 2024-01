Handball Hanning will Team Deutschland schaffen

Dieses „Team Deutschland“ soll in Potsdam etabliert werden, wenn das Team aufsteigen sollte. Die Bundesligisten könnten dann als Leihe ihre Talente für ein Jahr oder länger in Potsdam Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln lassen. „Wir können versuchen, diese Kräfte mal ein Jahr zu bündeln. Weil dann spielen die besten U19, die U21, die noch nicht so weit waren, Bundesliga“, sagte der 55-Jährige.