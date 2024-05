Handball Hanning kritisiert Außendarstellung des DHB scharf

Auch die Suche nach einem Kromer-Nachfolger als „Männer-A-Nationalmannschaftsmanager“ per Ausschreibung sorgt bei Hanning für Kopfschütteln. „Die Suche und Ausschreibung nach einem Nationalmannschafts-Manager ist eigentlich nur der Höhepunkt. Wenn ich die Beschreibung lese, dann kriege ich das Grauen. Vielleicht muss der Verband eine Ausschreibung machen, aber es kommen für diesen Job maximal drei oder vier Personen in Deutschland überhaupt in Frage“, sagte Hanning.