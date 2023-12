DHB-Frauen Handballerinnen vor „entscheidendem Match“ gegen Polen

Die deutschen Handballerinnen erwarten in Gegner Polen den ersten richtigen Härtetest bei dieser Weltmeisterschaft. „Polen wird uns alles abverlangen. Das ist das erste extrem entscheidende Match. Wir wollen alle Punkte mitnehmen in die Zwischenrunde“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem letzten Vorrundenspiel am Montag. Der Gewinner des Duells startet als Gruppensieger in die zweite Turnierphase.