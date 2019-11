WM-Test : Handballerinnen verlieren gegen Montenegroletzten

Stuttgart Der Bundestrainer sieht klare Fortschritte, die Spielerinnen wissen, woran sie noch arbeiten müssen - die 29:33-Niederlage gegen Montenegro im letzten WM-Test liefert den deutschen Handballerinnen wichtige Erkenntnisse. Sie reisen optimistisch nach Japan.

Stark gespielt, aber ohne das erhoffte Erfolgserlebnis zur WM: Neun Tage vor dem Start der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft in Japan hat die deutsche Mannschaft den letzten Test verloren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener unterlag in Stuttgart mit 29:33 (16:17) gegen Montenegro. Vor 1847 Zuschauern in der SCHARRena waren Shenia Minewskaja, Alina Grijseels und Kim Naidzinavicius mit je fünf Treffern beste Werferinnen der Auswahl des Deutschen Handballbunds, die einen durchaus möglichen Sieg gegen den Europameister von 2012 in der Schlussphase durch zahlreiche hektische Würfe vergab.