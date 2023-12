Handball-WM Handballerinnen hoffen auf Smits: „Scheut sich vor nix“

Die 29 Jahre alte Smits spielt bislang eines der besten Turniere ihrer Karriere. Keine deutsche Spielerin steuerte beim Saisonhöhepunkt in Schweden, Norwegen und Dänemark so viele Vorlagen bei wie die gebürtige Belgierin. Niemand aus dem DHB-Kader stahl den Gegnerinnen so oft die Kugel wie die Akteurin von der SG BBM Bietigheim. DHB-Sportvorstand Axel Kromer hatte Smits nach der knappen Niederlage gegen Dänemark das „Weltklasse-Prädikat“ verliehen.