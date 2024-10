Frauen-Handball Handballerinnen gehen mit vier Neulingen in EM-Vorbereitung

Angeführt wird der DHB-Kader wie gewohnt von den beiden Co-Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk. Insgesamt sind 13 Olympia-Fahrerinnen Teil der Auswahl, die am 21. Oktober in Großwallstadt zusammenkommt. „Wir wollen unseren Weg weitergehen, neue Impulse sind aber wichtig, damit wir den Konkurrenzkampf aufbauen und schärfen können“, begründete Gaugisch die Berufung der Neulinge in die Mannschaft.