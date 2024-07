Olympia-Test Handballerinnen besiegen Ungarn

Nach der Pause vergaben die Gastgeberinnen einige hochkarätige Chancen. Dass der Vorsprung trotzdem nicht schrumpfte, lag einmal mehr an Schlussfrau Filter. Doch auch die 25-Jährige konnte nicht jeden Wurf parieren und so kamen die Ungarinnen rund neun Minuten vor Schluss zum Ausgleich und anschließend sogar zu einer Zwei-Tore-Führung. Dank Annika Lotts Last-Minute-Treffern reichte es am Ende doch noch zum deutschen Sieg.