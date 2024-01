Handball-EM Handballer unzufrieden mit Kabinen-DJ Wolff

Als Vertreter des erkrankten Timo Kastening hat Ersatz-DJ und Nationaltorhüter Andreas Wolff die Musik in der Handball-Kabine komplett verändert. „Wenn man es beschreiben muss im Vergleich zu Timo, dann ist das Ganze schon ein bisschen aggressiver. Man merkt, dass Andi sich mit anderer Musik in Stimmung bringt als Timo“, berichtete Kapitän Johannes Golla am Dienstag und lachte.