Countdown startet Handballer schwören sich auf Heim-EM ein

Der Countdown für das Mega-Event vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten beginnt am Mittwoch, wenn der 64 Jahre alte Isländer seinen 19-köpfigen EM-Kader zu einem dreitägigen Lehrgang in Frankfurt am Main zusammenzieht. „Ich freue mich mehr auf diese Maßnahme als auf Weihnachten“, hatte Gislason unmittelbar vor den Festtagen erklärt.