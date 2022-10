Testspiel : Handballer noch nicht in WM-Form: Heimpleite gegen Schweden

Mannheim Die deutschen Handballer verlieren das letzte Heim-Länderspiel des Jahres gegen Schweden. Die DHB-Auswahl leistet sich dabei zu viele Fehler. Am Samstag geht es gegen Spanien.

Die 33:37 (16:19)-Niederlage gegen Europameister Schweden diente drei Monate vor dem WM-Auftakt noch nicht als der erhoffte Mutmacher für die DHB-Auswahl, die sich am Donnerstag vor 9221 Zuschauern in Mannheim zu fehlerhaft und noch weit von der Bestform entfernt präsentierte.

„Das war ein Totalausfall“

Bereits am Samstag trifft die deutsche Mannschaft im Rahmen des EURO-Cups in Jaen auf den EM-Zweiten Spanien. Die Partien dienen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden. Dort trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf Katar, Serbien und Algerien.