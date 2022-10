Gesellschaft : Handballer Krzikalla macht Homosexualität öffentlich

Leipzig Der Leipziger Handballer Lucas Krzikalla macht seine Homosexualität öffentlich. Dieser Schritt soll Anstoß für Veränderungen sein.

„Die Sexualität, wer wie leben will, muss einfach egal sein - in jedem Beruf. Und damit sich endlich etwas ändert, müssen wir Profisportler jetzt auch selbst etwas unternehmen. Die Veränderung muss auch von innen kommen, aus dem Sport selbst“, sagte der 28-Jährige vom SC DHfK Leipzig in einem Interview der „Welt am Sonntag“. „Nach Jahren der Diskriminierung haben wir, wenn wir alle den Mut haben, jetzt die Chance, tatsächlich ein für alle Mal etwas zu ändern. Jedes Coming-out ist eine große Befreiung.“ Das Interview sei sein Beitrag dazu, sagte Krzikalla.