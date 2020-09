HBL : Handballer in Tanktops? - Hanning begrüßt den Vorschlag

Handballer in Tanktops? - Hanning begrüßt den Vorschlag

Köln Eine neue Kleiderordnung in der Handball-Bundesliga (HBL) sollte aus Sicht von Bob Hanning kein Tabuthema sein.

Der Geschäftsführer der Füchse Berlin begrüßt einen entsprechenden Vorschlag von HBL-Chef Frank Bohmann, der sich die Handballprofis für die bessere Unterscheidung von anderen Sportarten künftig etwa in Tanktops vorstellen könnte. „Ich finde dieses Querdenken grundsätzlich immer gut“, sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir also über Regeländerungen reden, warum reden wir dann nicht mal über ein Themenfeld, an das noch niemand rangegangen ist?“