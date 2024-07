Schulterverletzung Handballer Häfner rückt für Semper in den Olympia-Kader

Die deutschen Handballer müssen auch bei den Olympischen Spielen in Paris auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Für ihn rückt Kai Häfner ins DHB-Aufgebot. Der 35-Jährige hatte Semper, der wegen Schulterproblemen ausfällt, schon beim Sieg am Wochenende gegen Japan vertreten. „Aus dem Urlaub in die Handballhalle ist ein großer Sprung“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason über Häfners Spontan-Comeback gesagt. „Kai hat aber fast gar nichts verpasst die letzten vier Jahre bei uns. Es gibt kaum einen Spieler, der unsere Taktiken besser kennt als Kai.“