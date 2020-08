Corona-Krise : Handballer fordern verlässliche Rahmenbedingungen

Köln Im Kampf um einen Neustart mit Zuschauern fordert die Handball-Bundesliga einen klaren Kurs der Spitzenpolitik.

Die Handball-Bundesliga will am 1. Oktober in die Saison 2020/21 starten - vor möglichst vielen Zuschauern, da die Vereine zu einem großen Teil auf die Ticketeinnahmen angewiesen sind. Nach der jüngsten Verordnung hat sich diese Hoffnung erst einmal zerschlagen. Bohmann betonte, dass die Liga und die Vereine aber weiter an den nötigen Konzepten arbeiten werden, um die regionalen Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen.