Weltverband IHF : Handballer aus der Ukraine hoffen auf WM-Wildcard

Großwallstadt Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft hat die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 trotz der wegen des russischen Angriffskrieges verpassten Playoff-Qualifikationsspiele noch nicht abgeschrieben.

Es sei von großer Bedeutung, dass ukrainische Sportlerinnen und Sportler weiter an Wettkämpfen teilnehmen können. „Wir müssen zeigen, dass wir ein Land haben“, sagte der 44-Jährige. „Wir kämpfen nicht an der Front, sondern in der Halle. Wir sind keine Soldaten. Ich habe nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand gehalten, immer nur einen Ball. Wir müssen weitermachen, das ist wichtig.“