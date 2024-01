Handball-Verband plant EM-Finale 2028 im Bernabéu

„Wir sprechen im Moment mit Spanien für das Finalwochenende 2028 in Madrid, wo wir gern ins Bernabéu-Stadion gehen würden. Das wäre nochmal eine größere Nummer“. sagte EHF-Präsident Michael Wiederer der „Sport Bild“. Die EM in vier Jahren soll vom 13. bis 30. Januar 2028 in Spanien, Portugal und der Schweiz ausgetragen werden.