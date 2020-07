Abschaffung gefordert : Handball-Trainer wollen Sieben-gegen-Sechs-Regel kippen

Frankfurt/Main An das Bild von leeren Handball-Toren haben sich die Zuschauer mittlerweile gewöhnt. Vielen internationalen Spitzentrainern ist die taktische Variante, den Torwart aus dem Spiel zu nehmen, jedoch ein Dorn im Auge. Sie fordern die Abschaffung der Regel.

Der 60 Jahre alte Isländer muss es wissen, steht er doch seit mehr als 20 Jahren an der Seitenlinie. „Trainer verlieren besonders in der Abwehr ihre taktischen Varianten“, sagte Gislason, „und wenn sich nichts ändert, wird sich in zehn Jahren niemand mehr daran erinnern, wie Handball eigentlich gespielt wurde, nämlich Sechs gegen Sechs mit vielen unterschiedlichen Varianten in Abwehr und Angriff.“