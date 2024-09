Handball-Saisonvorschau Handball-Titelkampf verspricht Spannung pur

Schlägt Titelverteidiger SC Magdeburg erneut zu oder Rekordmeister THW Kiel zurück? Feiert die SG Flensburg-Handewitt ein Meister-Comeback oder der frischgebackene Supercup-Gewinner Füchse Berlin die erste Meisterschaft? Selten schien der Ausgang des Titelrennens in der Handball-Bundesliga so offen wie in der 59. Spielzeit. „Es wird einen Dreikampf oder sogar einen Vierkampf geben“, prophezeite Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Auftakt am Donnerstag.