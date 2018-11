Kiel im Final Four - Melsungens Pavlovic schwer verletzt

Die Kieler von Trainer Alfred Gislason setzte sich im Viertelfinale gegen MT Melsungen am Dienstagabend mit 31:19 (19:8) durch.

Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung des Melsungers Domagoj Pavlovic. Nach einem Zusammenprall mit Domagoj Duvnjak nach rund 30 Sekunden musste der Spielmacher fast 20 Minuten auf dem Feld behandelt und danach in die Uniklinik Kiel gebracht werden. Dort wurde nach Vereinsangaben eine Außenknöchelfraktur diagnostiziert, die am Mittwochmorgen operiert wird.

Die Partie des Rekordpokalsiegers Kiel war aufgrund einer Hallenbelegung am geplanten Termin 18./19. Dezember vorgezogen worden. In den weiteren Viertelfinal-Begegnungen treffen die Füchse Berlin auf Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen, TSV Hannover-Burgdorf spielt gegen HC Erlangen (beide 18. Dezember), am Tag darauf empfängt der SC Magdeburg Frisch Auf Göppingen. Das Final Four wird am 6. und 7. April 2019 in Hamburg ausgetragen.

(lt/sid)