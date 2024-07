Souveräne Siege Handball-Teams holen sich Selbstbewusstsein für Olympia

„Dieses letzte Spiel war wichtig für uns. Mit den Leistungen sind wir zufrieden und können darauf aufbauen. Die harte Vorbereitung hat sich gelohnt und wir sind bereit für Paris. Die Vorfreude ist unglaublich groß. Wir wollen nicht nur dabei sein“, sagte Kapitän Johannes Golla. Bundestrainer Alfred Gislason war „im Großen und Ganzen“ zufrieden mit dem Auftritt seiner Männer. „Wir waren nicht so stabil wie gegen Ungarn, aber es gab viele Erkenntnisse für mich“, meinte der Isländer am Sport1-Mikrofon. Er reise mit „riesiger Vorfreude“ nach Paris. „Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht bis jetzt. Es ist eine riesen Stimmung in der Mannschaft.“