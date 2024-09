Nationalspieler übt Kritik Handball-Star Knorr kritisiert Umgang mit Topsportlern

„Es werden bestimmte Anforderungen an Personen des öffentlichen Lebens gestellt, das vorgefertigte Bild muss passen - und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, wird relativ schnell kritisiert beziehungsweise geurteilt“, sagte Knorr in einem Interview des „Mannheimer Morgen“. So werde beispielsweise „darüber debattiert, in welchem Outfit ein Fußballer zur deutschen Nationalmannschaft kommt. Da frage ich mich, ob das wirklich wichtig ist“, sagte der 24-Jährige.