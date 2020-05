Corona-Krise : Handball-Profi Bitter zu Gehaltsverzicht: Risiko verteilen

Berlin Nationalspieler Johannes Bitter hat in der Diskussion um einen Gehaltsverzicht im deutschen Handball Transparenz der Bundesliga-Clubs gefordert.

„Wir wissen, was gerade los ist, aber wir müssen mit allen offen und ehrlich reden. Da müssen die Bücher geöffnet werden und dann muss vernünftig kommuniziert werden“, sagte der 37 Jahre alte Torwart am Sonntag in der ARD-„Sportschau“. „Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten, um Entscheidungen für uns zu treffen. Ganz am Ende muss das Risiko verteilt werden. Es kann nicht sein, dass ein gewisser Betrag, der als Risiko da steht, auf die Spieler abgewälzt wird.“ Die Handballer seien aber bereit, zu helfen, betonte Bitter.