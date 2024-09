Handball-Bundesliga Handball-Pflichtsiege für Favoriten-Trio

Titelverteidiger SC Magdeburg, Vizemeister Füchse Berlin und Meisteranwärter SG Flensburg-Handewitt haben ihre Pflichtaufgaben in der Handball-Bundesliga erfolgreich gemeistert. Der European-League-Sieger aus Flensburg feierte mit dem 39:25 (21:8) beim TVB Stuttgart den zweiten Kantersieg in der noch jungen Saison und verteidigte mit 4:0 Zählern dank der besten Tordifferenz die Tabellenführung. „Es war ein konzentrierter Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Kreisläufer Johannes Golla.