DHB-Team Handball-Nationaltorwart Wolff vor Comeback

Das bevorstehende Comeback von Torwart Andreas Wolff soll den deutschen Handballern beim doppelten EM-Casting gegen Ägypten einen Extra-Kick geben. Zwei Monate nach seinem Bandscheibenvorfall steht der 32-Jährige in den Duellen mit dem Olympia-Vierten und WM-Sechsten am Freitag (18.30 Uhr/Sport1) in Neu-Ulm und Sonntag (17.15 Uhr/ZDF) in München vor der Rückkehr zwischen die Pfosten - wenn auch nur in Teilzeit.